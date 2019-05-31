الجريمة في أسبوع.. "صفقة العيد وبطلة عندي ظروف و4 جرائم قتل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الأسبوع الماضي محاكمات عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفاً ما بين مقتل عجوز على يد عامل بداقع السرقة وكشف لغز مقتل طبيبي يمني داخل شقته ببولاق الدكرور، وتنحي المحكمة عن نظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وقتل ربة منزل على يد ابنتها في الزيتون.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الجرائم التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..

حل لغز مقتل جراح يمني

تجري نيابة حوادث جنوب الجيزة، بإشراف شريف توفيق المحامي العام، تحقيقات موسعة في مقتل جراح يمني الجنسية داخل شقته ببولاق الدكرور.

محاكمة سعاد الخولي في تهمة غسيل الأموال

تنحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس عن نظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، وقررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة تنزر القضية.

عاطل يمزق جسد مسنه ببولاق

أقدم عاطل على تمزيق جسد مسنه، حاولت منعه من سرقتها في بولاق الدكرور قبل وجبة السحور، وأمكن ضبطهم المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

صناعة المخدرات والمتفجرات

أحبطت الأجهزة الأمنية، محاولة جلب 800 كيلو جرام من مادة كيمائية يُشتبه في كونها مادة "برمنجنات البوتاسيوم" التي تستخدم في صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة.

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جريمة الخال وابن الأخت

"مش هحذرك تاني.. بطل تسقي الزرع لأنه بينزل ميه عليا" عبارة حملت تهديدًا واضحًا من "محمد.ع" لابن شقيقته "محمد مجدي البيومي" بسبب شكواه المستمرة من فائض المياه من "أصيص الزرع" بالشرفة.

تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة مقتل سيدة مسنة داخل مسكنها بمنطقة الزيتون بالقاهرة.

وفاة مدير أمن أسيوط في حادث سير

توفي اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إثر إصابته في حادث انقلاب سيارة كانت تقله رفقة اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية أثناء مرورهم على الخدمات في حملة تأمينية على الطريق الصحراوي الغربي بعد تمركز القوصية.

إحالة بطلة "عندي ظروف" وآخرين للجنح

أمرت نيابة الأموال العامة في شمال الجيزة، بإحالة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" و25 آخرين، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهم بالاتجار بالبشر، وتشكيل شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة، وجلب وترويج مخدرات "هيروين" والآيس" و"الكريستال".

صفقة العيد في قبضة الأمن

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال ضبط 4 عناصر إجرامية خطرة وبحيازتهم 1120 طربة حشيش تقدر قيمتها بحوالي 10 ملايين جنيه.