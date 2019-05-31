محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح: تفقد المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، قطاع كهرباء بورسعيد، حيث حضر إطلاق التيار الكهربائي لموزع شرق بورسعيد الجديد والذي يمد الأنفاق بالطاقة الكهربائيهة من الناحية الشرقية. كما حضر "السيد"، إطلاق التيار الموزع غرب بورسعيد، والذي يمد الأنفاق بالطاقة الكهربائية من الناحية الشرقية. وقدم رئيس الشركة، الشكر والتقدير للعاملين بقطاع كهرباء بورسعيد والعاملين بالشركة لسرعة تنفيذهم للمشروعات القومية العملاقة والانتهاء من تنفيذها قبل الميعاد المحدد بوقت كافٍ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "القناة للكهرباء" يشهد إطلاق التيار على موزعي شرق وغرب بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.