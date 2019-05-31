مصر | مرور القاهرة يستعد لاستقبال عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرور القاهرة يستعد لاستقبال عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة القاهرة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك عن طريق نشر الخدمات الأمنية، بالإضافة لمراقبة المخالفات المرورية عن طريق الكاميرات المتواجدة بكافة المحاور والميادين الرئيسية.

وأكدت الإدارة العامة للمرور على تكثيف الحملات المرورية ونشر الأكمنة الثابتة واللجان المرورية المتحركة خاصة على مداخل ومخارج المحافظة لإلزام السائقين باتباع قواعد المرور.

وناشدت الإدارة العامة، بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة لا سيما مع زيادة حركة تنقل المواطنين.