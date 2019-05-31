أخبار مصر | النقل: وضع حجر الأساس لمشروع استثمار أراضي تابعة للسكك الحديدية بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل: وضع حجر الأساس لمشروع استثمار أراضي تابعة للسكك الحديدية بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، إنه في إطار خطتها للاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية؛ لزيادة العوائد المادية لها لاستغلالها في تطوير وتحديث أسطول القطارات ومنظومة السكة الحديد، بما يحقق تقديم خدمة متميزة لركاب القطارات، شهد اليوم وزير النقل المهندس كامل الوزير وبحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وضع حجر الأساس لمشروع استثمار أراضي تابعة لهيئة السكك الحديدية بإجمالي مساحة 5314 م2 وذلك لإقامة مشروع سكني مُشترك ( إداري – تجاري – سكني – فندقي -ترفيهي).

والذي أفادت دراسة الجدوى الخاصة به أن مُجمل الإيراد المتوقع للمشروع يبلغ حوالي 800 مليون جنيه والمشروع مشاركة بين شركة إم أو تي للاستثمار والمشروعات التابعة لهيئة السكك الحديدية وتحالف مطورين عقاريين.

وكان وزير النقل قد استبق وضع حجر الأساس للمشروع الاستثماري التنموي بعقد اجتماعا مع محافظ الفيوم وذلك عقب وصوله مقر ديوان عام المحافظة، حيث بحث الوزير موقف معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري.