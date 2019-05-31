انت الان تتابع رئيس الوزراء يصلي الجمعة الأخيرة من رمضان في الحسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خطبة وزير الأوقاف - أرشيفية

أدى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. وألقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث أكد خلالها فضل وبركة ليلة القدر العظيمة من شهر رمضان الكريم. وأوضح جمعة أن رب العزة يفتح أبواب المغفرة والرحمة فى هذه الأيام التى نمر بها من الشهر الكريم، مضيفا أن من فضائل ليلة القدر هو فتح باب العفو والمغفرة للعباد من قبل رب العباد.

واستشهد جمعة بالعديد من الأحاديث النبوية والقدسية عن فضل شهر رمضان وليلة القدر، مشيرا إلى أن ليلة 27 من رمضان والتي نحن بصددها الليلة ربما تكون بأذن الله ليلة القدر المباركة وعليه فنحن فى حاجة إلى الدعاء.وأكد على ضرورة سلام القلب وصلة الأرحام والاقتداء برسول الله من أجل استقبال ليلة القدر، مستشهدا بآيات

Advertisements