شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يضع حجر الأساس لمشروع تجاري ثقافي بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بوضع حجر الأساس لمشروع تجاري ثقافي إداري يقام على مساحة 5413 ألف متر في محطة السكة الحديد بالفيوم.

وأكد «الوزير» أن مساحة المحطات والأحواش على مستوى الجمهورية تبلغ ١٩٣ مليون متر منها 110 مليون متر مربع للورش والصيانة ومن 80 90 متر غير مستغلة وسيتم طرحها للاستثمار وتم طرح البعض منها

وقال «الوزير» إن هناك مخطط من الوزارة في المساحات المذكورة لاستثمارها في مشروعات تنموية باتباع أحدث النظم الحديثة مع الحرص على الحفاظ على أملاك السكة الحديد وعدم التفريط فيها وأبدى الوزير خلال زيارته على بعض الملاحظات الخاصة بعملية التطوير على ضرورة الالتزام باتباع الأساليب العلمية الحديثة والتجميل في عملية التطوير مشيرا إلى انشاءات تم تنفيذها تفتقد إلى المواصفات التجميلية.

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وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالقواعد المتفق عليها وقال الوزير ان الهدف من استغلال موارد السكة الحديد هو تقليل الفارق ما بين ثمن التذكرة والمصاريف الكبيرة الخاصة بتطوير المنشآت والقطارات بعيدا عن تحميل المواطن وتقليل النفقات العامة من موازنة الدولة.

وأضاف أن هذا المشروع في إطار خطة الوزارة لاستغلال أراضيها المنتشرة على مستوى الجمهورية والغير مستغلة لإيجاد دخل إضافي خاصة وأن الوزارة لا تستطيع زيادة أسعار التذاكر.

وأشار إلى أن استغلال هذه الأراضي لن يؤثر على ملكية الدولة لهذه الأراضي بالإضافة إلى استغلال مداخل ومخارج المحطات في الإعلانات وتقليل الهدر والفاقد وذلك حتى نقوم بتحسين الخطوط والعربات والقطارات.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير بوضع حجر الأساس لاستغلال 5413 مترا لتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية بالمحافظة حضر مراسم وضع حجر الأساس عدد من النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.