شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب ١١ شخصا اليوم الجمعة بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي على طريق أبو شلبي الصالحية الجديدة بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم
تلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي على طريق أبو شلبي الصالحية الجديدة مما أسفر عن إصابة ١١ شخصا بإصابات متنوعة.
وأفاد الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة.
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