شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. كنائس المنيا تستعد لإحياء عيد دخول السيد المسيح إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحيي الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية، غدا، عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر بقداسات تقام خصيصا بهذه المناسبة.

وقال القس تكلا نجيب، أستاذ التاريخ الكنسي بالكلية الإكليريكية بالمنيا، انه في مثل هذا اليوم الموافق 1 يونيو، جاء السيد المسيح وهو ابن سنتين تقريبا إلى أرض مصر أثناء رحلة العائلة المقدسة هربًا من هيرودس الملك، في زيارة استغرقت نحو ثلاثة أعوام ونصف مر خلالها بالعديد من الأماكن في القاهرة الكبرى والصعيد حتي جبل قسقام بأسيوط «دير السيدة العذراء المحرق».

ويرفع المصلون ورعاة الكنائس صلوات حارة من أجل مصر، وحلول السلام بمصر ودول الشرق الأوسط.