شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. كنائس المنيا تستعد لإحياء عيد دخول السيد المسيح إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحيي الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية، غدا، عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر بقداسات تقام خصيصا بهذه المناسبة.
وقال القس تكلا نجيب، أستاذ التاريخ الكنسي بالكلية الإكليريكية بالمنيا، انه في مثل هذا اليوم الموافق 1 يونيو، جاء السيد المسيح وهو ابن سنتين تقريبا إلى أرض مصر أثناء رحلة العائلة المقدسة هربًا من هيرودس الملك، في زيارة استغرقت نحو ثلاثة أعوام ونصف مر خلالها بالعديد من الأماكن في القاهرة الكبرى والصعيد حتي جبل قسقام بأسيوط «دير السيدة العذراء المحرق».
ويرفع المصلون ورعاة الكنائس صلوات حارة من أجل مصر، وحلول السلام بمصر ودول الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. كنائس المنيا تستعد لإحياء عيد دخول السيد المسيح إلى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.