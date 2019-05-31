شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يضع اللمسات الأخيرة لتطبيق تجربة الأكياس البديلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الجمعة، بديوان عام المحافظة بعدد من الجهات التنفيذية المختصة بتطبيق تجربة الأكياس البديلة التي سوف تنطلق السبت، وذلك لمناقشة آليات التنفيذ لاستخدام الأكياس الصديقة للبيئة وتفعيل مبادرة المحافظة خالية من أكياس البلاستيك.

ناقش عبدالله مع ممثلى الجهات المختصة الآليات لاستخدام الأكياس الصديقة للبيئة مؤكدا استخدام اكياس قابلة لاعادة التصنيع وغير مضرة بالبيئة، حيث قرر المحافظ مسبقا منع استخدام البلاستيك اعتبارا من أول شهر يونيو، للتوعية بالأخطار البيئية الناتجة عن استخدام البلاستيك.

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وأصدر عبدالله تعليماته بتشكيل لجان مشتركة من الإدارة العامة لشؤون البيئة وقطاع المحميات والتموين وشرطة المرافق وغرفة سياحة الغوص والصحة وشرطة البيئة، لمتابعة تطبيق التجربة، وأردف المحافظ اننا لا نسعى إلى تحرير المخالفات بل نهدف إلى التزام المواطنين بتطبيق المنظومة وتنفيذها من تلقاء أنفسهم.

وأوضح المحافظ أن قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية يهدف إلى حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتي تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان.

وينص القرار على حظر استخدام الأكياس البلاستيك بالمحال العاملة في مجال الغذاء (المطاعم – السوبر ماركت – البقالة – اللحوم – الأسماك – الفواكه والخضروات)، وكذلك الصيدليات، كما يحظر حظرا نهائيا استخدام الأكياس البلاستيك والأدوات البلاستيك والتي تستخدم لمرة واحدة في كل أنشطة المشروبات والأطعمة مثل السكاكين والملاعق والشوك البلاستيك والأكواب والأطباق والماصات (الشاليموه) بالمطاعم، وكذلك المراكب السياحية كافة (السفاري- النزهة- اليومية) بمحافظة البحر الأحمر، عدا الأكياس الثقيلة الخاصة بتجميع القمامة حفاظا على البيئة البحرية، كما ينص القرار على عدم الترخيص لمصانع إنتاج الأكياس الخفيفة داخل نطاق محافظة البحر الأحمر.

حضر الاجتماع العميد تامر سمير رئيس الادارة المركزية السكرتير العام المساعد بالمحافظة واللواء على شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة والدكتور محمود حنفي المستشار البيئي للمحافظة، وجمعية هيبكا وقطاع محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة والإدارة العامة للبيئة وغرفة الغوص ومديرية التموين ومديرية الصحة وشرطة المرافق بالمحافظة.