شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا مكاريوس يناشد أقباط المنيا عدم الاحتجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر نيافة الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا وأبوقرقاص، مناشدة للأقباط من شعب الإيبارشية، عبر الصفحة الرسمية للإيبارشية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعنوان «تنويه عاجل» حول ما أشيع عن ترتيب وقفة احتجاجية.

وقال الأنبا مكاريوس: «نمى إلى علمنا أن بعضاً من أفراد الشعب مزمعون على عمل وقفة احتجاجية في بعض الأماكن من الإيبارشية، والحقيقة أن مثل هذه السلوكيات لا تليق بنا، وإنما ما يليق بنا هو الطاعة والخضوع لقداسة البابا، فهو الأسقف الحقيقي للإيبارشية».

وأضاف: «من جانبي فأنا أول من يُطيع قداسته ويخضع له، من أجل الخدمة من جهة ومن أجل سلامة الكنيسة من جهة أخرى، وقد شددت على العاملين بمقر ديوان المطرانية بعدم السماح بالتجمهر فيها»، واختتم: «شكراً للجميع لنبلهم ووفائهم النادر، كونوا معانين في الرب».

Advertisements

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل بالمقر البابوي بالدير نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا بحضور أعضاء لجنة السكرتارية العامة للمجمع.. ودار الحوار حول ترتيبات الرعاية بالايبارشية.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، استقبل في منتصف ابريل المنقضي، وفدا كبيرا من أمناء وأمينات الخدمة بكنائس ايبارشية المنيا وابو قرقاص، ودارت المناقشات حول مستقبل العمل الكنسي في الايبارشية وكيفية تنمية الخدمة والرعاية في هذه الايبارشية الواسعة.

وفتح قداسة البابا للخدام الباب لإبداء آرائهم حول تقسيم الايبارشية لتصبح ايبارشيتين من عدمه، خاصة بعد وفاة الأنبا ارسانيوس مطران المنيا وابوقرقاص في أغسطس من العام الماضي، وقرار البابا تواضروس بتولي شؤون الايبارشية كما هي في رعاية الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا.

يذكر أن أوساط أقباط المنيا شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، توترا ومناقشات لاسيما على صفحات التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» بشأن مستقبل تقسيم ايبارشية المنيا، بعد ان تم تداول أقاويل تؤشر لاحتمالية تقسيم الإيبارشية لثلاث ايبارشيات، أولها مدينة المنيا والمنطقة الغربية، والثانية شرق النيل والمنيا الجديدة، والثالثة ابوقرقاص وقراها، وعبر متداولو التكهنات عن رفضهم للتقسيم أو الاستغناء عن رعاية أسقفهم الأنبا مكاريوس، الذي قضي أكثر من 15 عاما متصلة في خدمتهم ورعايتهم.