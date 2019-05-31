شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: تكثيف الحملات التموينية في عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتكثيف الحملات التموينية المشتركة مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين للمرور والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية.
وأشار المحافظ إلى أن الحملات تستهدف على وجه الخصوص محال بيع اللحوم والأسماك المجمدة، للتأكد من صلاحيتها وجودتها، كما تهدف إلى ضبط أسعار السلع والمنتجات المختلفة ومنع استغلال بعض التجار برفع أسعار السلع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضاف كمال راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، أن المديرية استعدت لاستقبال عيد الفطر، وتم تشكيل غرف عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بالمديريات والإدارات التابعة لتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال فترة العيد والتعامل الفوري معها.
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