شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر كنسية: تكليف القمص إيلاريون البراموسى أسقفًا لمطرانية البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر كنسية بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر أنه تم تكليف القمص إيلاريون البراموسى ليكون أسقفا لمطرانية محافظة البحر الأحمر، الذي يعد ثاني أسقف منذ فصل المطرانية عن قنا.

يذكر أن الأسقف الجديد كان أستاذا في كلية علوم جامعة الإسكندرية وحاصل على درجة الدكتوراه من أوروبا في الكيمياء وكان وكيل دير البراموس العامر ببرية شيهيت.