شكرا لقرائتكم خبر عن «مسافرون»: السياح العرب ينعشون القاهرة.. والمصريون يتجهون للشواطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن نسب الإشغالات الفندقية خلال عيد الفطر في مختلف المدن السياحية ستكون مرتفعة بشكل كبير خاصة من السياحة الداخلية والعربية.

وأرجع «عبداللطيف»، في تصريحات له اليوم الجمعة، ارتفاع نسب الإشغالات إلى نجاح الحملات التسويقية لتنشيط السياحة المصرية في دول الخليج العربي وكذلك عودة المصريين في الخارج إلى مصر لقضاء إجازاتهم.

وأضاف أن نِسب الحجوزات المؤكّدة بفنادق مرسى علم والغردقة من المنتظر أن تتراوح بين 90 و100% خلال أيام عيد الفطر ولكن سيكون غالبية الجنسيات الموجودين خلال تلك الفترة من الإيطاليين والألمان والأوكران بالإضافة للمصريين.

أما فيما يتعلق بنسب الإشغالات في شرم الشيخ فأضاف أن حجوزات المصريين خلال تلك الفترة سترتفع إلى قرابة 75% خاصة مع تقديم عروض جاذبة وتنشيطية للسائحين بأسعار تنافسية من عدد كبير من فنادق شرم الشيخ خاصة الفنادق فئة الأربع نجوم والخمس نجوم وهذا شجع المصريين على قضاء إجازة العيد في مدينة شرم الشيخ الساحرة ويوجد أيضا عدد من الجنسيات الأجنبية مثل ايطاليا وأوكرانيا وكذلك السائحون العرب.

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وأوضح رئيس جمعية مسافرون أن نسب الإشغالات الفندقية خلال عيد الفطر في القاهرة والجيزة ستصل إلى 90% وأغلب السائحين من الأشقاء العرب الذين يفضلون قضاء العيد في القاهرة والجيزة.

أما نسب الإشغالات في الإسكندرية فستصل إلى نسبة 100% نتيجة لقربها من القاهرة وعدد من محافظات الدلتا الذين يرغبون في قضاء العيد على شاطئ البحر المتوسط والاستمتاع بجماله كما أن البعض يعتبر قضاء العيد في الإسكندرية فرصة للاحتفال بالعيد وقضاء المصيف على شواطئ الإسكندرية أما الساحل الشمالي فمن المتوقع أن تصل نسبة الإشغالات إلى 100%.

وأكد رئيس جمعية مسافرون للسياحة أنه توجد طفرة كبيرة في السياحة الوافدة إلى مصر خلال العام الحالي نتيجة لتحسن مناخ الأمن والاستقرار الذي تشهده البلاد وكذلك تنظيم بطولة الأمم الإفريقية في مصر والتي ستحقق نسب إشغالات سياحية مرتفعة من القارة الإفريقية وهذه البطولة ستكون فرصة لتعرف الأشقاء الأفارقة على السياحة المصرية والمعالم السياحية والشاطئية.

ومع حسن الضيافة والاستقبال وإعداد البرامج السياحية المتنوعة ستكون البطولة الإفريقية فرصة لحصول مصر على النسبة العادلة من السياحة الإفريقية التي تستحقها.

ودعا «عاطف عبداللطيف» إلى ضرورة إعداد برامج سياحية تناسب السائح الإفريقي وقيام شركات السياحة بإعداد برامج سياحية بأسعار مناسبة للسائح الإفريقي ووجود حفاوة استقبال من المصريين للأشقاء الأفارقة سواء في التاكسي أو المطار أو الفندق والمطعم والشوارع حتى يستمتع بالإقامة في مصر وقضاء إجازته ويشعر أنه في بلده الثاني.