أسرار حياة منفذ هجمات ليون الإرهابية فى فرنسا.. غدا ”الخليج 365”

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان أسرار حياة محمد هشام منفذ هجمات ليون الإرهابية فى فرنسا، تكشف ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، أسرار حياة محمد هشام منفذ هجمات ليون الإرهابية فى فرنسا.. طالب متخصص فى تكنولوجيا المعلومات.. الشرطة تكتشف حساباً بريدياً يستخدمه لشراء بطاريات لصناعة المتفجرات.
فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..
ـ طالب متخصص فى تكنولوجيا المعلومات.. أسرار حياة محمد هشام منفذ هجمات ليون الإرهابية فى فرنسا.. الشرطة تكتشف حساباً بريدياً يستخدمه لشراء بطاريات لصناعة المتفجرات
ـ التنظيم الإرهابى ينشر بوستات تزعم مقتله أكثر من 5 مرات.. فبركة الإخوان للتشويش على سقوط الإرهابى هشام عشماوى
ـ يكذبون الشائعات الإخوانية حول نقص السلع.. بالصور.. أهالى شمال سيناء: الأسواق عامرة بالبضائع والسلع
ـ دعاء لمصر من قلب الكعبة
ـ تجميد المستحقات.. بركان غضب فى الزمالك بعد التعادل مع الإنتاج ورحيل جروس
ـ رئيس الوزراء يطمئن على تجهيزات استاد القاهرة استعداداً لكأس الأمم الأفريقية
ـ الإفراج عن 351 سجيناً فى عيدية «العفو الرئاسى»
ـ الحكومة توجه بتقييم أداء رؤساء شركات توزيع الكهرباء
ـ ماجد المصرى لـ «الخليج 365»: رفضت دور الأب بـ«زلزال» فى البداية ووافقت بعد قراءة الورق
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