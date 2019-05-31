مصر | إصابة 15 شخصا بتسمم غذائي داخل أحد الأندية بمنطقة المعادى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 15 شخصا بتسمم غذائي داخل أحد الأندية بمنطقة المعادى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 15 شخصا من أعضاء أحد الأندية بمنطقة المعادى، بتسمم غذائي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا مفاده من إحدى المستشفيات بوصول 15 شخصا مصابين بحالات تسمم غذائي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين انه أثناء تواجد المصابين داخل أحد المراكز الرياضية بدائرة قسم شرطة المعادى تناولوا طعام فاسد وأصيبوا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.