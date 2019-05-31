أخبار مصر | التجهيزات النهائية لأطول مائدة إفطار رمضانية في العالم بالعاصمة الإدارية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التجهيزات النهائية لأطول مائدة إفطار رمضانية في العالم بالعاصمة الإدارية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد العاصمة الإدارية الجديدة، التجهيزات النهائية لتحضير أطول مائدة إفطار رمضانية على مستوى العالم، بعنوان "مصر بتفطر في العاصمة".

وتسعى العاصمة الإدارية من خلال تلك المائدة للدخول لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول مائدة إفطار.

ويذكر أن هذه المائدة ستقام يوم السبت ويتجاوز طولها 3 آلاف متر، وبحضور 7 آلاف مشارك، وستقام سهرة رمضانية بمشاركة كبار الفنانين بعد حفل الإفطار، بالإضافة إلى أنه سيتم وضع شاشة كبيرة لعرض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.