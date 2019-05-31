أخبار مصر | لمواجهة الفكر المتطرف.. "الأوقاف": إنشاء 942 مدرسة قرآنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمواجهة الفكر المتطرف.. "الأوقاف": إنشاء 942 مدرسة قرآنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 60 مدرسة قرآنية جديدة خدمة للقرآن الكريم وتيسيرًا لحفظه بالمجان، ولغرس القيم الأخلاقية وتحصين النشء من الأفكار المتطرفة، ليصبح إجمالي عدد المدارس القرآنية (942) مدرسة قرآنية على مستوى الجمهورية حتى نهاية مايو 2019.

وأكدت الوزارة في بيان لها، افتتاح (15) مدرسة علمية جديدة لتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وتجديد الخطاب الديني، وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، ليصل إجمالي عدد المدارس العلمية إلى (219) مدرسة على مستوى الجمهورية حتى نهاية مايو 2019، وافتتاح (50) مكتب تحفيظ ليصل عدد مكاتب التحفيظ إلى (2657) مكتب تحفيظ حتى نهاية مايو 2019، وافتتاح عدد (10) مقرأة قرآنية ليصل الإجمالي إلى (961) مقرأة .

وأشارت الوزارة إلى تغيير أسماء المساجد التي تحمل أسماء جماعات أو جمعيات أو أي من رموزها والتي بلغت عددها (516) مسجدًا، وفي مجال البر والخيرات تم صرف مبلغ (78722727) مليون جنيه في مجال البر والمساعدات الإنسانية .

وتابعت: في مجال المساهمات الاجتماعية تم صرف الدفعة الثانية ضمن مبادرة “حياة كريمة” بمبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف إلى حساب وزارة التضامن الاجتماعي واستكماًلا لمبادرة “حياة كريمة” تم توقيع برتوكول تعاون بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي بمبلغ “200” مليون جنيه لتحسين البنية التحتية للأسر الأكثر فقرا واحتياجا.