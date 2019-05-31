عم «حملي».. مسحراتي كفيف يودع ليالي رمضان بالفيوم

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على الرغم من فقدانه بصره وكبر سنه إلا أن عم "حملي" أصبح المسحراتي الأشهر في محافظة الفيوم ينتظره الأطفال ليطوفوا معه القرية كل ليلة لإيقاظ المواطنين لتناول السحور

"إصحى يا نايم وحد الدايم وقول نويت بكرة إن حييت الشهر صايم والفجر قايم إصحى يا نايم وحد الرزاق رمضان كريم، الرجل تدب مطرح ما تحب وأنا صنعتي مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت كما العاشق ليالي طوال وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال".. كلمات ألفها الشاعر فؤاد حداد وغناها سيد مكاوي وأصبحت رمزً للشهر الكريم، ويتغنى بها عم "حملي محمود جمعة"، ذلك الرجل الستيني الكفيف الذي لم يمنعه فقدانه بصره من العمل كمسحراتي، فأصبحت تلك الكلمات سبب السعادة لأطفال القرية الذين ينتظرون خروجه كل ليلة للدق على طبلته والغناء لإيقاظ المواطنين لتناول وجبة السحور.

"التحرير" التقت عم "حملي" في منزله الصغير الذي لا يتجاوز الغرفتين وصالة صغيرة ومبنى من الطوب اللبن، ورغم صغر حجمه إلا أنّه "يساع من الحبايب ألف" حيث يقطن فيه عم "حملي" وزوجته و6 أبناء وزوجة ابنه وحفيدته، ومع دقات الساعة الثانية عشر منتصف الليل، يحمل عم "حملي" طبلته ويربطها حول صدره بحبل كي لا تقع منه

"التحرير" التقت عم "حملي" في منزله الصغير الذي لا يتجاوز الغرفتين وصالة صغيرة ومبنى من الطوب اللبن، ورغم صغر حجمه إلا أنّه "يساع من الحبايب ألف" حيث يقطن فيه عم "حملي" وزوجته و6 أبناء وزوجة ابنه وحفيدته، ومع دقات الساعة الثانية عشر منتصف الليل، يحمل عم "حملي" طبلته ويربطها حول صدره بحبل كي لا تقع منه خلال جولته، ويبدأ القرع على طبلته مُنشدًا الأغاني الخاصة بالسحور لإيقاظ النائمين لتناول وجبة السحور. وفور خروج عم "حملي" من منزله يلتف الأطفال حوله ويرددون ما يقوله ويصفقون، ويطوفون خلفه قريتهم الصغيرة التي تبعد عن مدينة الفيوم بكيلوات قليلة، فيما يمسك نجل "حملي" الأصغر بيديه كي لا يصطدم بشيء خلال جولته، ثم يعيده للمنزل لتناول السحور بعد انتهاء مهمته في الثانية صباحًا، وبالرغم من كونه كفيف إلا أنّه سريع الحركة، لا يتمكن الشباب الصغار من اللحاق به من شدة سرعته. Advertisements ويروي "حملي" في حديثه لـ"التحرير" أنّه لديه 5 أبناء وبنت واحدة، أسامة نجله الأكبر متزوج ولديه طفله عمرها 5 أعوام، وخالد، وحملي، ومحمود، وحسن، وفريالة، وجميعهم مقيمون معه في منزله الصغير، موضحًا أنّه شديد الندم والحسرة لعدم تمكنه بإلحاق أي من أبنائه بالتعليم نظرًا لظروفه المادية الصعبة، وعدم قدرته على دفع مصاريف المدارس. وأشار "حملي" إلى أنّه كان عاملًا باليومية، يعمل في أي شيء سواء هدم المباني أو حمل الرمال، أو حفر المقابر، ولكن عندما كبر سنه وضاعت صحته وفقد بصره منذ 15 عامًا لم يعد قادرًا على العمل فبدأ يعمل في مهنة المسحراتي أملًا منه في جني بعض الأموال التي ينفق منها على أبنائه طوال العام، ولكنه أحبها بسبب حب الناس الكبير له والذي وجده خلال عمله في هذه المهنة، قائلًا: "أنا بحب كل الناس ونفسي كلهم يحبوني وبفرح أوي لما ألاقي حد منهم بيحبني". وأشار "حملي" إلى أنه لا يعمل طوال العام، ويعمل نجله الأكبر عامل باليومية للإنفاق على أسرتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية على مدار العام، ويعمل يوم ويوم لا يجد عمل، ويعيشون على مساعدات الجيران وأهل الخير". وأوضح عم "حملي" أن حلمه الوحيد أن يكون لديه ثلاجة في منزله ليتمكن من شرب المياه الباردة، وحفظ الطعام فيها، ولكنه غير قادر على شرائها وينتظر أن يرسل الله له من يشتريها له. على جانب آخر، قال محمد جمعة، أحد أهالي القرية إن "عم حملي" رمز الشهر الكريم في قريتهم، وينتظرون رمضان لسماع طبلة "عم حملي" وأغانيه مثلما ينتظرونه للصيام وقيام الليل، فهو مصدر البهجة والسعادة لهم خلال تلك الأيام المباركة، مؤكدًا أنّ أبنائه ينتظرون عم "حملي" كل يوم ولا ينامون خوفًا من مروره خلال نومهم وعدم سماعهم لأغانيه. وكشف، أن رغم ضيق حال "عم حملي" وظروفه الصعبة إلا أنه عفيف النفس، ولا يطلب المساعدة من أحد، ويسعى أهالي القرية جاهدين على مساعدته في حدود إمكانياتهم سواء بالمال أو الطعام، مُطالبًا الحكومة بتوفير معاش شهري يضمن له حياة كريمة في أيامه الأخيرة لأنّ حالته الصحية كل يوم تسوء عن ذي قبل، ولم يعد قادرًا على العمل.

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