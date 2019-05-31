شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: غدا صرف معاشات يونيو بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارا من الغد السبت، بدلا من اليوم العاشر من شهر يونيو، انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر.

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وأكدت الوزارة، في بيانها، اليوم الجمعة، أن المعاشات ستكون متاحة غدا من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد، على أن يتم الصرف من البنوك اعتبارًا من الأحد 2 يونيو.

وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف.

وقررت الوزارة تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى لمتابعة سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة وعلى أن يتم فتح منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها غدا السبت، مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على معاشه.

وأشادت الوزارة بتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة بالبريد المصرى وموافقتهم على العمل من الثامنة صباح السبت لخدمة أصحاب المعاشات.