شكرا لقرائتكم خبر عن بشير الديك رئيسا لجمعية مؤلفى الدراما العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أعضاء جمعية مؤلفى الدراما العربية، مساء الخميس، خلال اجتماع كتاب مصر بمقر اتحاد الكتاب الموافقة على اختيار الأستاذ بشير الديك، رئيسًا لمجلس الإدارة خلفًا للراحل محفوظ عبدالرحمن، وأبوالعلا السلامونى نائبًا لرئيس المجلس، مع استمرار صلاح المعداوى أمينًا عامًا، وأيمن سلامة سكرتيرًا للجمعية.

وبعد مناقشات ومداخلات من الحاضرين وكان من أبرزهم الشاعر أيمن بهجت قمر، والكاتب محمد الغيطى، والكاتب إبراهيم محمد على، وبشير الديك، وأبوالعلا السلامونى، والكاتب أيمن سلامة، والدكتور علاء عبدالهادى رئيس اتحاد كتاب مصر، تم إصدار البيان التالى:

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«تعلن جمعية مؤلفى الدراما والتى تضم خيرة عقول مصر من مؤلفيها بأنها على ثقة تامة في البيان الذي أصدره تامر مرسى، رئيس مجموعة إعلام المصريين والخاص بحصول منصة watch it على حق استغلال المواد الفنية الموجودة بمكتبة ماسبيرو والتى تضم تراثًا وفكرًا لكبار مؤلفى الدراما من الراحلين والموجودين على قيد الحياة».

وتابع البيان: «تعلن الجمعية عن ثقتها في أن حقوق هؤلاء لن تذهب هباء وتثمن على الجهد الذي يبذله تامر مرسى في سبيل الحفاظ على حقوق المبدعين، ولما كانت الجمعية منوطا بها تحصيل حق الأداء العلنى لكتاب الدراما، فهى تأمل في تفعيل القوانين الخاصة بحق الأداء العلنى للمؤلف الدرامى والمطبقة في العالم بأكمله عدا مصر، وتهيب بالسادة أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب مناقشة هذه القوانين وتشريع ما يستلزم لتنفيذ هذا الأمر».

كما ناقشت الجمعية الواقع الدرامى الحالى في رمضان، وما وصلت إليه، وأوضحت الجمعية أنها بصدد عمل مؤتمر عام بالاشتراك مع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، لوضع دراسة للنهوض بمستوى النص الدرامى والعودة إلى سيناريو المؤلف الواحد صاحب الفكر الإبداعى.