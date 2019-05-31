تعرف على موعد آذان الفجر فى اليوم الـ27 بشهر رمضان المعظم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” موعد آذان الفجر فى اليوم الـ27 من شهر رمضان المبارك، الساعة 3:11 ص وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

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