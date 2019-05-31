شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب مواجهة التطرف خلال شهرين يشمل تنقية وافتتاح 2000 منشأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشطت وزارة الأوقاف، فى نشر الوسطية والتوسع على حساب الفكر المتطرف الذى يتراجع بنشر الوسطية، وتفعيل وافتتاح وتنقية 1500 منشأة دينية وسطية تقدم خدماتها عبر عناصر وسطية تعمل فى النور بالمجان.

وشمل نشاط الأوقاف، افتتاح 942 مدرسة قرآنية وتغيير أسماء 516 مساجد كانت تحمل أسماء تمييزية ترمز وتدعم أقطاب التطرف وتحمل أسمائهم وترسخ سياساتهم ووجودهم، وتم التغيير إلى أسماء الله الحسنى ومشتقاتها.

كما تم افتتاح 60 مدرسة قرآنية جديدة خدمة للقرآن الكريم وتيسيرًا لحفظه بالمجان، ولغرس القيم الأخلاقية وتحصين النشء من الأفكار المتطرفة، ليصبح إجمالى عدد المدارس القرآنية (942) مدرسة قرآنية على مستوى الجمهورية حتى نهاية مايو 2019م.

وشهدت الفترة الماضية، افتتاح 15 مدرسة علمية جديدة لتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتجديد الخطاب الدينى، وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، ليصل إجمالى عدد المدارس العلمية إلى 219 مدرسة على مستوى الجمهورية حتى نهاية مايو 2019م.

وتم افتتاح (50) مكتب تحفيظ ليصل عدد مكاتب التحفيظ إلى (2657) مكتب تحفيظ حتى نهاية مايو 2019م. وافتتاح 10 مقارئ قرآنية ليصل الإجمالي إلى (961) مقرأة حتى نهاية مارس 2019م.

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تغيير أسماء المساجد التي تحمل أسماء جماعات أو جمعيات أو أي من رموزها والتي بلغت عددها (516) مسجدًا حتي نهاية مايو 2019م.

وفي مجال البر والخيرات تم صرف مبلغ (78722727) مليون جنيه في مجال البر والمساعدات الإنسانية .

وفي مجال المساهمات الاجتماعية تم صرف الدفعة الثانية ضمن مبادرة “حياة كريمة” بمبلغ (50 مليون جنيه) من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف إلى حساب وزارة التضامن الاجتماعي. واستكماًلا لمبادرة “حياة كريمة” تم توقيع برتوكول تعاون بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي بمبلغ “200” مليون جنيه لتحسين البنية التحتية للأسر الأكثر فقرا واحتياجا.

وفي مجال عمارة المساجد قامت الوزارة بإحلال وتجديد وصيانة وترميم 192 مسجدًا.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى في إطار ما تقوم به وزارة الأوقاف من نشر الفكر الوسطي المستنير، والثقافة الإسلامية الصحيحة، وبيان لصحيح الإسلام وإعلاء لقيم التسامح، وخدمة لكتاب الله (تعالى) واهتمامًا به.