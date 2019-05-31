خطيب الجامع الأزهر يحث المسلمين على إخراج زكاة الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

حث خطيب الجامع الأزهر الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر المسلمين على إخراج زكاة الفطر، باعتبارها فريضة على كلّ مسلم سواء كان كبير أو صغير، وتكون قبل انتهاء شهر رمضان، وشُرعت تطهيرًا للصائم؛ ليكون صيامه تام الأجر.

وقال لاشين - في خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر حول "حقوق العباد" - عظمة الإسلام تبدو أثرها الواضحة القوية في دعم الأواصر بين الناس، وحث العباد على البر، والرحمة، والإيثار، والتعاون، ومساعدة الغير؛ ما يقوي القلوب في صلتها، وينشئ التآلف والتحّاب.

وأضاف خطيب الأزهر أن شهر رمضان يبدأ بفريضة ويُختتم بفريضة، موضحا أن الفريضة التي بدأ بها - وما زالت معنا حتى الآن - فهي فريضة الصوم، أما الفريضة التي ينتهي بها فهي زكاة الفطر، وأن الناظر للفريضتين يرى أن أولهما تتعلق بحق الله، أما الثانية فتتعلق بحق العبد، وكأن الله ساوى بين حقه وحق عباده؛ للتوعية بحقوق العباد وأهميتها.

واكتظ الجامع الأزهر بالمصلين في آخر جمعة من شهر رمضان الكريم.