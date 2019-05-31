خلال 24 ساعة .. ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 7 قضايا (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، و1107 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

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كما نجحت الحملات في ضبط 1032 قضية تموينية متنوعة ضُبط خلالها (مواد بترولية، اسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 10 آلاف و602 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.

تم تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.