مصر | سقوط عاطل بحوزته 13 قطعة حشيش في المعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاطل بحوزته 13 قطعة حشيش في المعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل خلال ترويجه لمخدر الحشيش بالمعصرة، وبحوزته 13 قطعة حشيش، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

بداية الواقعه أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المعصرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث أشتبه القول الأمنى فى أحد الأشخاص، وبفحصه تبين أنه عاطل وسبق اتهامه فى قضايا سلاح وتجارة مخدرات، وبتفتيشه عثر بحوزته على 13 قطعه من مخدر الحشيش،ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهته أعترف بحيازة المخدرات بغرض الاتجار، والمبلغ المالى متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ كافه الاجراءات القانونية.