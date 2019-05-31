أخبار مصر | منظمة "خريجي الأزهر" تدين التفجيرات الانتحارية في أفغانستان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة "خريجي الأزهر" تدين التفجيرات الانتحارية في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ما قام به إرهابيون من تفجير انتحاري بالقرب من مركز تدريب عسكري في العاصمة الأفغانية كابول يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ٦ أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن ٦ آخرين.

وقالت المنظمة في بيان لها إن الإسلام قد عصم دماء البشر جميعا على اختلاف عقائدهم وأديانهم، وتوعد من اعتدى على الأرواح والنفوس بأشد العقاب، حيث قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32].

وأكدت المنظمة على ضرورة التصدي للإرهاب، بجميع أشكاله وصوره، واجتثاث جذوره من أصولها، وتحصين الشباب من الوقوع فريسة لأفكار التنظيمات الإرهابية، التي لا تنتمي إلى دين أو وطن، حتى يسود الأمن والاستقرار العالم كله.

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها، بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعية الله تعالى بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.