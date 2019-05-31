شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامبيا يشكر السيسي لدعم مصر لبلاده بإقامة عدة مشروعات تنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس، الجمعة، آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا، وذلك بمقر إقامته بمكة المكرمة.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها جامبيا في مختلف الأبعاد السياسية والثقافية والدينية، مؤكداً حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، مؤكداً استعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات في إطار الحرص على تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.

واضاف راضي أن الرئيس الجامبي أعرب من جانبه عن تقديره وشكره العميق للرئيس وللحكومة المصرية، لدعم بلاده بإقامة عدة مشروعات تنموية بها، مشيراً إلى تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني، ومشيداً في هذا الصدد بالجهود المصرية الساعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي للدول الأفريقية«.

وأوضح بسام راضي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى التباحث حول بعض القضايا الافريقية خاصةً ما يتعلق بالأوضاع في منطقة غرب أفريقيا، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية جامبيا في تجمع إيكواس لدول غرب أفريقيا، حيث أكد الرئيس تطلع مصر للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، خاصةً في ظل التحديات العديدة التي تواجهها القارة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية للتصدي لها من خلال تفعيل آليات الاتحاد الإفريقي وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.