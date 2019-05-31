شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يطلق مبادرة «الحياة أحلى بدون تدخين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة «الحياة أحلى بدون تدخين» لتوعية الأطفال بالآثار السلبية للتدخين، وذلك بمراكز الشباب والرياضة وقصور الثقافة بالمحافظات المختلقة، بمناسبة اليوم العالمي للتدخين الذي يوافق يوم 31 مايو من كل عام.

تهدف المبادرة إلى توعية الأطفال بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات، خاصة التدخين السلبى وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنين، وكذلك رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، حيث يتم تنظيم فعاليات المبادرة بالتزامن مع المرحلة الخامسة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»، التي أطلقها الصندوق والتى تتضمن ثلاثة إعلانات مختلفة بمشاركة اللاعب العالمي محمد صلاح، وتستهدف التوعية بأضرار التدخين وايضاً التوعية بأضرار المخدرات وكذلك الدمج المجتمعي للمتعافين والنظر إليهم باعتبارهم مرضى وليسوا مجرمين طالما تقدموا طواعية للعلاج ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع.

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كما تضمنت المبادرة عروض وأنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة «السلم والدخان»، والتى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجه متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذي لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافة، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.

وقالت غادة والى إن المبادرة تستهدف توعية الأطفال من 8 إلى 12 عاما، ورفع الوعى حول أضرار التدخين خاصة التدخين السلبى وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنين، وكذلك رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، كما تستهدف أيضا توعية المراحل العمرية من سن 12 إلى 18 عاما حيث يتم تنفيد أنشطة تتماشى مع كل مرحلة عمرية.

ولاقت العروض قبولا كبيرا من جانب الأطفال وتفاعل معاها الأطفال ورددو هتافات «مش هنجرب احنا أقوى من التدخين»، كما قام الأطفال برفع صور محمد صلاح وشعار الحملة «أنت أقوى من المخدرات»

على جانب آخر، أكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ارتفاع نسبة مشاهدة الإعلان الأخير الذي أطلقه الصندوق بمشاركة محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزي، للتوعية بأضرار التدخين بشكل كبير خلال الأيام الماضية في إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات» وتحت عنوان «الحياة أحلى بدون تدخين»، حيث بلغ عدد مشاهدى الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى أكثر من 17 مليونا و600 ألف مشاهدة منذ إطلاق الإعلان وحتى الآن، وأكثر من 20 ألف شير من جانب المتابعين و300 ألف تعليق، وأن غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة التدخين.