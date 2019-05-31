شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية لأهالي مدينة السلام بالسويس اعتراضًا على انقطاع المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم عدد من من أهالي مدينة السلام بالسويس وقفة احتجاجية، الجمعة، عقب مؤتمر نظمته نقابة المحامين، بسبب أزمة انقطاع المياه في المدينة رقم 1و2 بشكل متكرر خلال شهر رمضان.

واتهم أهالي مدينة السلام بالسويس الشركة القابضة لمياه الشرب بالتقصير المتعمد وعدم أهليتها لمد المدينة بالمياه، وذلك بعد انقطاع مياه الشرب عن المدينة منذ أسبوع.

وشارك في الوقفة رجال وسيدات من أهالي المدينة الذين رفعوا لافتات كتبوا عليها «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء مدينة السلام بدون ماء، عايزين نتوضا، قطرة مياه = حياة».

وقال محمد عجاج، وكيل نقابة المحامين بالسويس، إن أهالي مدينة السلام لبوا دعوة النقابة لمناقشة المشكلة التي تكررت وتسببت في حرمان المواطنين من حقهم الطبيعي في الحصول علي مياه شرب، خاصة أن العيد على المشارف.

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وتوجه العشرات في الساعات الأولى من صباح الجمعة إلى قسم شرطة فيصل، وحرر قرابة 84 مواطنًا من أهالي المدينة محضر حمل رقم 2257 إداري، اتهموا فيه رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير فرع الشركة في السويس بالإضرار العمدي بالمواطنين بقطع المياه عن المدينة.

كما اتهموا مسؤولي الشركة بالمحافظة بالتقصير المتعمد وتعطيل تشغيل مرفق عام، وقطع المياه عن المدينة مدة أسبوع متصلة.

وتحدث المواطنون في المحضر عن عدم وجود لوائح مالية تتعامل طبقا لها الشركة القابضة في احتساب قيمة مياه الشرب، وتحمل المواطنين أضعاف تسعيره متر المياه.

ولفت وكيل نقابة المحامين أن النقابة أعلنت تضامنها مع أهالي السلام في قضيتهم، حيث ستعمل لجنة الحريات علي اتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة المحاضر أمام النيابة.

وذكر سعيد حسان من أهالي مدينة السلام أن انقطاع المياه ليس اليوم، وإنما يحدث بشكل متكرر على مدار الأعوام الماضية.

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