ندوة لتوعية 105 ضباط أمن بشركات الحراسة بحقوقهم والتزاماتهم في الإسماعيلية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ندوة للعاملين بإحدى شركات الأمن والحراسة الكبرى بالمحافظة، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003.

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وشارك في الندوة، التي عقدت تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان، 105 ضباط أمن تم تعينهم مؤخرًا بإحدى كبرى شركات الأمن والحراسة، التي تعاقدت على تأمين المستشفيات العامة بالإسماعيلية.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية إن الندوة أجابت على جميع التساؤلات التي تدور في أذهان المتقدمين لهذه الوظائف من حقوقهم في الإجازات وبدلات الراحة والحوافز والمكافأة والطرق الشرعية للشكاوى العمالية.

وكانت الندوة مثمرة أفادت العاملين الجدد، خاصة الذين يخوضون تجربة العمل بالقطاع الخاص لأول مرة، الذين أرسلوا الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة على هذا الدعم غير المسبوق والعمل الجاد من المسؤولين.

ندوة لتوعية 105 ضباط أمن بشركات الحراسة بحقوقهم وإلتزاماتهم