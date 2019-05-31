شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل بين «التضامن» و«القومي للطفل» لعرض ومناقشة تعديلات قانون الطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة العمل الأولى لعرض ومناقشة التعديلات المقترحة الخاصة بقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف.

وقد تم خلال الورشة استعراض مجمل محتوى قانون الطفل الحالي ولائحته التنفيذية مع بيان التحديات الخاصة بالقانون ونقاط الضعف به. كما جرى استعراض سريع للإجراءات التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتعديل هذا القانون.

بجانب مناقشة وضع استراتيجية واضحة وخطة شاملة تتضمن خطوات محددة، منها تحديد نظام وأسلوب عمل اللجنة المشكلة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٨ للنظر في تعديل هذا القانون، ووضع آلية للحوار المجتمعي تتضمن المشاركة الفعالة من كل الجهات المتعاملة بهذا القانون لتسليط الضوء على أهم المشكلات العملية التي تواجههم عند تنفيذهم لهذا القانون.

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بجانب وضع آلية للتنسيق بين كل الجهات لتوحيد الجهود التي بذلت لتعديل هذا القانون.

وقال المستشار محمد القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة رأت ضرورة ملحة في تعديل بعض نصوص قانون الطفل وإجراء دراسة شاملة لنصوصه ولائحته التنفيذية وكافة اللوائح المرتبطة به لوضع تصور شامل يعالج كافة المشكلات العملية التي ظهرت مع تطبيق نصوص هذا القانون خلال الفترة السابقة.

وأضافت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن اللجنة ستضع المقترحات اللازمة لضمان تلافي كافة المشكلة العملية التي نتجت عن تطبيق بعض أحكام هذا القانون، خاصة فيما يتعلق منها بقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، وذلك بالشكل الذي يحقق المصلحة الفضلى للطفل في هذا الخصوص.

كما أنه سيتم فتح المجال للحوار المجتمعي حول تلك المقترحات قبل صياغاتها بالشكل النهائي لضمان الاستماع لكافة الآراء حولها.