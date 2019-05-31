شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توافق على تقليل اغتراب جميع معلمي أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، على مذكرة الدكتور السيد الفيومي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، التي تتضمن نقل 301 معلم مغترب من المحافظة داخليًا، كانوا تقدموا بطلبات نقل إلى المديرية التعليمية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفقاً لآليات عمل الوزارة لتخفيف العبء عن المعلمين المغتربين داخلياً داخل المحافظة ورفع معدل الرضا الوظيفي، الذى ينعكس بالإيجاب على خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، التي يدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب بيان للوزارة.

ووجه «عمر» بإعادة توزيع المعلمين وفق ضوابط استغلال الزيادة مع حصر العجز بكامل مدارس المحافظة استعدادًا لتداركه قبل بداية العام الدراسي المقبل.