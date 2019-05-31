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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب يحاول تهريب نقود مصرية إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ضبطت إدارة التأمين في مطار القاهرة الدولي، الجمعة، راكبًا مسافرًا على متن طائرة خطوط «مصر للطيران» المتجهة إلى دبي، لدى محاولته تهريب كميات من النقد المصري.
واشتبهت الخدمة المعنية من إدارتي «البحث الجنائي وتأمين الركاب» على جهاز كشف الحقائب في وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب.
وعند فتح الحقائب وتفتيشها عُثر بداخلها على مبلغ مالي قدره مليون و393 ألف و600 جنيه، مُخالفا بذلك قانون النقد المصري.
وقد أمر اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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