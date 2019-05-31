شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجميدها 8 أعضاء.. 3 فرعيات لـ"العلميين" تطالب بتجنب الصراعات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات من إعلان مجلس النقابة العامة للعلميين، قراره بتجميد عضوية 8 من أعضاء المجلس، وإحالتهم للتحقيق، أعلنت 3 نقابات فرعية "بنى سويف، سوهاج، قنا- الأقصر"، رفضهم للقرار، مستنكرين اتخاذ قرارات بتجميد نقباء المحافظات والتحقيق معهم، بالمخالفة للقانون، وغلق بوابات النقابة أمامهم وعدم تمكينهم والدكتور السيد عبد الستار المليجى النقيب العام، من دخول النقابة وممارسة مهام منصبهم.

وأكدت النقابات الفرعية، فى خطاباتها للنقابة العامة، أنهم على مسافة واحدة من جميع أطراف النقابة الواقع بينهما أزمة منذ فترة، مشيرة إلى التزامها بالأحكام القضائية، مطالبين بالالتفات إلى مصالح العلميين وتجنب الصراعات الشخصية حفاظا على النقابة.

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وأوضحت النقابات الفرعية للعلميين، أن توجه الأعضاء إلى مقر النقابة العامة، كان تلبية للدعوة التى وجهها لهم الدكتور السيد عبد الستار المليجى نقيب العلميين، إلا أنهم فوجئوا عند وصولهم إلى المقر، بأن النقابة مغلقة الأبواب، وتم منعهم من الدخول.

وكانت نقابة العلميين، قد قررت تجميد 8 من أعضاء المجلس، هم: عليان عبد الوهاب رئيس فرع قنا، تيتو حبيب رئيس فرع سوهاج، أحمد عبد الخالق رئيس فرع بنى سويف، محمد حسن العجل وكيل فرع قنا، ثروت حسن سيد الدالى أمين صندوق فرع قنا، عباس محمود يوسف إبراهيم أمين فرع القليوبية، أبو الوفا بركات، رئيس مكتب العاشر من رمضان، جمال متولى عضو مجلس شعبة الإدارة العلمية، على أن تقوم هيئة المكتب بمخاطبة الفروع المذكور أعضائها فى الواقعه لإعلامهم رسمياً واتخاذ اللازم حول متابعة تنفيذ قرار المجلس.