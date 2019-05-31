شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب حاول تهريب مليون و 300 ألف جنيه إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى من ضبط راكب مسافر على طائرة الخطوط مصر للطيران المتجه إلى دبى حاول تهريب كمية من النقد المصري بما يخالف قانون البنك المركزي للتداول الأموال. Advertisements وقالت مصادر أمنيه أن الخدمة المعنية اشتبهت في الراكب وبوضع حقائبه على أجهزة الاكس راي، تبين وجود جسم معتم داخل حقائبه وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر بداخلها على 1،398،600 ، مليون و ثلاثمائة وثمانية و تسعون و ستمائة الف جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقع".

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