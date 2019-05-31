شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، غدًا السبت امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، المؤجل من يوم 23 مايو الجارى، وذلك فى ختام امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2018/2019.
وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لـ 585.980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية، وتبدأ الساعة التاسعة صباحاً، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة المسائية، والتى تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
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