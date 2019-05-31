محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: هنا الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والمسلمين حول العالم بليلة القدر. ودعا فضيلة الإمام الأكبر -في بيان اليوم الجمعة- جموع المسلمين إلى اغتنام هذه الفرصة الربانية في الدعاء والطاعة والعبادة، سائلًا المولى عز وجل أن يٌعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي والمصريين ومسلمي العالم بليلة القدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.