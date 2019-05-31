السيسي يؤكد استعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات

محمد اسماعيل - القاهرة - مكة - أ ش أ:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون مع جامبيا في شتى المجالات، واستعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات، في إطار الحرص على تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الجمعة رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو، وذلك بمقر إقامته بمكة المكرمة.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها جامبيا في مختلف الأبعاد السياسية والثقافية والدينية.

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من جانبه، أعرب الرئيس الجامبي عن تقديره وشكره العميق للرئيس السيسي وللحكومة المصرية، لدعم بلاده بإقامة عدة مشروعات تنموية بها، مشيراً إلى تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني، مشيداً في هذا الصدد بالجهود المصرية الساعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي للدول الأفريقية.

وأضاف بسام راضي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى التباحث حول بعض القضايا الافريقية خاصةً ما يتعلق بالأوضاع في منطقة غرب أفريقيا، لاسيما في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية جامبيا في تجمع "إيكواس" لدول غرب أفريقيا، حيث أكد الرئيس السيسي تطلع مصر للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، خاصةً في ظل التحديات العديدة التي تواجهها القارة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية للتصدي لها من خلال تفعيل آليات الاتحاد الإفريقي وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.

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