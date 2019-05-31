الخشت: نحرص على زيادة النشر الدولي وربط البحث العلمي بالتنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة حريصة على تقديم الدعم الكامل لزيادة النشر الدولي وتحسين مركز الجامعة في التصنيفات العالمية.

وأضاف الخشت، في تصريحات صحفية، "لدينا رؤية تتعلق بضرورة استثمار الأبحاث العلمية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في معالجة قضايا تتعلق بالتنمية والاقتصاد".

وأكد أن الجامعة تولي إهتماما كبيرا بمنظومة البحث العلمي، كما تولي أهمية للمشروعات ذات المردود علي التنمية والاقتصاد القومي، لافتا إلى تمويل الجامعة عددا من المشروعات البحثية التطبيقية في مجالات، المياه والطاقة، والزراعة والغذاء، والعشوائيات، والصحة.

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وأشار إلى أن المشهد اليوم يختلف بالنظر إلي الارتفاع الملحوظ في النشر الدولي، موضحاً أنه في إطار تشجيع ودعم البحث والنشر العلمي، فقد تم مؤخرا زيادة جائزة النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بنسبة 100%، إلى جانب زيادة مخصصات التمويل لمشروعات الباحثين، مؤكدا التزام الجامعة بدعم مشروعات البحوث التطبيقية التى تركز على خدمة الدولة والمجتمع في مختلف مجالات التنمية.

وأوضح أن الكليات الرائدة فيما يخص النشر الدولى وتقود تحسين تصنيف جامعة القاهرة بالمحافل الدولية تمثلت بشكل كبير فى كليات العلوم، والطب البشرى، والصيدلة والهندسة، مؤكدا أن الجامعة تعمل على تقديم كافة المساعدات والتسهيلات الخاصة بنشر بحوث الأساتذة بالمجلات الدولية في كل القطاعات العلمية.

ولفت إلى أن الجامعة لا تحجر على رأى وتقبل كل الآراء، وتعى جيدا أهمية النقاش الجاد والمنطق فى التفكير وهو ما تعلمه لطلابها، مشيرا إلى أن نهضة مصر لن تحدث إلا بتغيير طرق التفكير لأنها ستقود عملية التقدم.

كما أوضح أنه يتم العمل على عدة محاور لتطوير الجامعة، أهمها تحديث الخطة الإستراتيجية بشكل مستمر، وتفعيل عملية التحول لجامعة الجيل الثالث، قائلًا: "سعينا خلال الفترة الماضية إلي تفعيل عملية التحول لجامعة من الجيل الثالث تخدم الاقتصاد القومى وتتفاعل مع خط التنمية الشاملة فى البلاد وتبدٱ من ربط التعليم بسوق العمل والاقتصاد عبر لوائح جديدة وبرامج جديدة فى مراحل الدراسة الأولى والدراسات العليا".