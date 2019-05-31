ضبط سائق بحوزته 5 قطع سلاح ناري وذخائر في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد شعبان: ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، أحد العناصر الإجرامية بالجيزة، بحوزته 5 قطع سلاح ناري وذخائر بقصد الإتجار. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة قيام (سائق، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضيتي مخدرات) بمزاولة نشاط اجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش-3 فرد خرطوش-طبنجة-20 طلقة خرطوش). بمواجهته اعترف بنشاطه الاجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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