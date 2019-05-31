بعد 6 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الجمعة، 4 أشخاص لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات. كانت معلومات وردت لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، بقيام (4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات السيارات. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع بدوائر أقسام شرطة "أول، ثان طنطا بالغربية، دمنهور بالبحيرة"، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" وتم ضبط الأخير، واعترف. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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