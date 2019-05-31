أخبار مصر | السيسي يؤدي مناسك العمرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يؤدي مناسك العمرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، مناسك العمرة.

وكان قد توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الخميس إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللتين ستعقدان على التوالي بمكة المكرمة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة السيد الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل الجماعي المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.