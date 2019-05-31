أخبار مصر | "الطيب" يهنئ الرئيس السيسي والمصريين ومسلمي العالم بليلة القدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطيب" يهنئ الرئيس السيسي والمصريين ومسلمي العالم بليلة القدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بليلة القدر.

ودعا الإمام الأكبر جموع المسلمين إلى اغتنام هذه الفرصة الربانية في الدعاء والطاعة والعبادة، سائلًا المولى عز وجل أن يٌعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.