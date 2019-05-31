أخبار مصر | بشرى سارة من "التضامن" عن صرف معاشات يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة من "التضامن" عن صرف معاشات يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من الغد السبت الموافق 1 يونيو بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو، انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأضافت "والي" أن المعاشات ستكون متاحة غدا من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد على ان يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الاحد 2 يونيو، و تقوم الوزارة بصرف ما يزيد عن ١٣ مليار جنيه شهريا معاشات لنحو 8 مليون قائم بالصرف.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعى تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى لمتابعة سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفه وعلى أن يتم فتح منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها غدا السبت مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على معاشه.

وأشادت بتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة بالبريد المصرى وموافقتهم على العمل من الثامنة صباح السبت لخدمة أصحاب المعاشات.