أخبار مصر | مجلس 'العلميين' يستدعي المليجي للتحقيق معه السبت المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس 'العلميين' يستدعي المليجي للتحقيق معه السبت المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مجلس نقابة العلميين، الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، في خطاب رسمي، للمثول أمام لجنة التحقيق التي شكلها المجلس، بناء على قرارات الجمعية العمومية غير العادية، المنعقدة بتاريخ 12 أبريل الماضي، وتعقد جلسة التحقيق يوم السبت المقبل، الأول من يونيو 2019، بمقر النقابة العامة.

وأكد مجلس النقابة في خطابه للنقيب السابق، أن لجنة التحقيق تم تشكيلها من الدكتور عبدالحميد محمد الكباش، رئيسا، والدكتور السعيد شعبان شمس الدين، والدكتور مصطفى أحمد فرغلي، عضوين، وأشار المجلس في الخطاب إلى أنه في حالة التخلف عن الحضور فإنه يُعتبر ما نسب له من مخالفات ثابت في حقه، وللمجلس الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا.

وكانت أندلعت أزمة بين نقيب ومجلس نقابة العلميين منذ 23 مارس الماضي، حيث قرر كل طرف عزل الآخر، وسيطر المجلس على مقرات النقابة وقام بتغيير أقفالها، لإفشال عقد جميعة عمومية دعا إليها النقيب في 29 مارس، ثم وجه المجلس الدعوة لعقد المجلس جمعية عمومية في 12 أبريل الماضي.

واتخذ قرر بسحب الثقة من "المليجي"، لاتهامه بمخالفات مالية وإدارية، وفتح باب الترشيح لمنصب النقيب على الفترة الباقية من ولاية النقيب الحالي، لكن "المليجي" طعن على قرار فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات وقبلت المحكمة الإدارية العليا طعنه، وبالتالي ألغيت الانتخابات.