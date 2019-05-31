حر شديد في 20 مدينة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

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الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة 26 رمضان تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على القاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة. وحال البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. Advertisements درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 22 38 شبين الكوم 21 37 طنطا 20 36 دمنهور 20 36 الإسكندرية 22 29 بلطيم 21 28 مطروح 20 27 السلوم 19 31 سيوة 22 37 بورسعيد 23 27 دمياط 22 27 الزقازيق 18 39 الإسماعيلية 19 38 السويس 19 37 العريش 18 31 رفح 18 31 رأس درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى

القاهرة 22 38

شبين الكوم 21 37

طنطا 20 36

دمنهور 20 36

الإسكندرية 22 29

بلطيم 21 28

مطروح 20 27

السلوم 19 31

سيوة 22 37

بورسعيد 23 27

دمياط 22 27

الزقازيق 18 39

الإسماعيلية 19 38

السويس 19 37

العريش 18 31

رفح 18 31

رأس سدر 22 37

نخل 15 37

نويبع 27 38

طابا 23 35

كاترين 21 34

الطور 24 32

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 27 39

مرسى علم 27 38

الفيوم 22 39

بني سويف 22 39

المنيا 22 40

أسيوط 24 41

سوهاج 24 42

قنا 26 43

الأقصر 29 44

أسوان 31 45

أبو سمبل 25 42

الوادي الجديد 28 44

شلاتين 26 38

أبو رماد 26 37

حلايب 27 35

رأس حدربة 27 35

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