انت الان تتابع عبد الغفار يلتقي رئيس هواوي لتحويل الجامعات لـ«ذكية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير التعليم العالي

استقبل خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية بمصر "فينسينت صن" والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون مع الشركة في مجال دعم تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، وذلك بمقر الوزارة. ورحب الوزير بوفد الشركة، مشيرًا إلى سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى والتعليم بالصين خلال شهر مايو الجاري، مؤكدًا حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع الصين فى شتى المجالات، خاصة التعليمية، والبحثية، والتدريبية، والتكنولوجية، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

وأكد "عبد الغفار" أهمية تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية؛ لمواكبة التغيرات العالمية في مجال ثورة المعلومات واكتساب المعرفة وإدارتها، مشيرا إلى حرص الوزارة على تنفيذ هذا المشروع تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية. وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد تصور حول جامعة متخصصة في علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات

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