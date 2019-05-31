عبد الغفار يلتقي رئيس هواوي لتحويل الجامعات لـ«ذكية»

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وزير التعليم العالي
استقبل خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية بمصر "فينسينت صن" والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون مع الشركة في مجال دعم تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، وذلك بمقر الوزارة. ورحب الوزير بوفد الشركة، مشيرًا إلى سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى والتعليم بالصين خلال شهر مايو الجاري، مؤكدًا حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع الصين فى شتى المجالات، خاصة التعليمية، والبحثية، والتدريبية، والتكنولوجية، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.
وأكد "عبد الغفار" أهمية تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية؛ لمواكبة التغيرات العالمية في مجال ثورة المعلومات واكتساب المعرفة وإدارتها، مشيرا إلى حرص الوزارة على تنفيذ هذا المشروع تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية. وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد تصور حول جامعة متخصصة في علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات
وأكد "عبد الغفار" أهمية تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية؛ لمواكبة التغيرات العالمية في مجال ثورة المعلومات واكتساب المعرفة وإدارتها، مشيرا إلى حرص الوزارة على تنفيذ هذا المشروع تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد تصور حول جامعة متخصصة في علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات (ICT) كنموذج فريد في مجال التكنولوجيا، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الشركة في هذا المجال، وذلك في ضوء ما تتمتع به الشركة من خبرات واسعة في هذا المجال المهم، موضحًا أهمية مواكبة التطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآليات تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، والاستفادة من التجربة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي.
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