انت الان تتابع صاحب فكرة أطول مائدة بالعاشر: لن تُقيد في «جينيس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مائدة العاشر من رمضان
قال أيمن فرج، صاحب فكرة إقامة أطول مائدة إفطار بمدينة العاشر من رمضان، فى محافظة الشرقية، إن المائدة لن تقيد فى موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية. وأوضح صاحب الفكرة أنه تواصل مع عدد من المسئولين بالموسوعة، الذين أفادوا بأن هناك شرطا يجب توافره قبل محاولة تسجيل أي حدث، وهو الإبلاغ عنه قبل أكثر من شهرين، للتنسيق والترتيب، وإفساح المجال أمامهم لتحديد موعد لهذا الحدث، وهو ما لم يتوافر في «مائدة العاشر». وكان أهالى مدينة العاشر من رمضان قد التفوا حول مائدة إفطار واحدة جمعت بين صفوفها الغني والفقير.
وجرى تنظيم وإقامة المائدة بطول يتخطى الأربعة آلاف متر «4 كيلومترات»، على رصيف الطريق العام المُمتد من مبنى شركة موكيت «ماك» بمدخل المدينة من ناحية طريق بلبيس الصحراوي، وضمت 100 طاولة، يمتد طول الواحدة منها 3 أمتار بعرض 70 سنتيمترا، بها 12 مكانًا، وقُدرت المساحة الفاصلة بين كل طاولة بنحو متر وربع،
وجرى تنظيم وإقامة المائدة بطول يتخطى الأربعة آلاف متر «4 كيلومترات»، على رصيف الطريق العام المُمتد من مبنى شركة موكيت «ماك» بمدخل المدينة من ناحية طريق بلبيس الصحراوي، وضمت 100 طاولة، يمتد طول الواحدة منها 3 أمتار بعرض 70 سنتيمترا، بها 12 مكانًا، وقُدرت المساحة الفاصلة بين كل طاولة بنحو متر وربع، وسط تأكيدات أن الهدف من ذلك جمع الطبقات من أهالى المدينة على مائدة واحدة تضم جميع المستويات والفئات باختلاف الدرجات، وذلك لإضفاء البسمة على وجوه الناس من أهالى المدينة وخارجها، دلالةً على التعبير عن الأسرة المصرية بشكل عام.
وحرصت أسر تقطن بالمجاورات القريبة من المائدة على النزول والمشاركة فى الحدث، الذى جمعهم على قلب رجلٍ واحد، لا فرق بين غني وفقير، فالجميع يجلس على مائدة وطاولة طعام واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر صاحب فكرة أطول مائدة بالعاشر: لن تُقيد في «جينيس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.