انت الان تتابع صاحب فكرة أطول مائدة بالعاشر: لن تُقيد في «جينيس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مائدة العاشر من رمضان

قال أيمن فرج، صاحب فكرة إقامة أطول مائدة إفطار بمدينة العاشر من رمضان، فى محافظة الشرقية، إن المائدة لن تقيد فى موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية. وأوضح صاحب الفكرة أنه تواصل مع عدد من المسئولين بالموسوعة، الذين أفادوا بأن هناك شرطا يجب توافره قبل محاولة تسجيل أي حدث، وهو الإبلاغ عنه قبل أكثر من شهرين، للتنسيق والترتيب، وإفساح المجال أمامهم لتحديد موعد لهذا الحدث، وهو ما لم يتوافر في «مائدة العاشر». وكان أهالى مدينة العاشر من رمضان قد التفوا حول مائدة إفطار واحدة جمعت بين صفوفها الغني والفقير.

Advertisements

وجرى تنظيم وإقامة المائدة بطول يتخطى الأربعة آلاف متر «4 كيلومترات»، على رصيف الطريق العام المُمتد من مبنى شركة موكيت «ماك» بمدخل المدينة من ناحية طريق بلبيس الصحراوي، وضمت 100 طاولة، يمتد طول الواحدة منها 3 أمتار بعرض 70 سنتيمترا، بها 12 مكانًا، وقُدرت المساحة الفاصلة بين كل طاولة بنحو متر وربع،