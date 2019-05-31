شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 5 آلاف جنيه لكل مُتضرر من حريق السوق القديم بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرفت اللجنة المشكلة من قبل محافظ جنوب سيناء، برئاسة اللواء محمود عيسى، مُفوض المحافظ، ٥ آلاف جنيه لكل مُتضرر من حريق السوق القديم بشرم الشيخ.

وقالت اللجنة إن البادرة تأتي من أجل تخفيف العبء عن كاهل المتضررين من حريق السوق القديم وبمناسبة عيد الفطر المبارك.

واجتمعت اللجنة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة طبقا لقرار محافظ جنوب سيناء، وبحضور اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير عام التضامن الاجتماعي، واللجنة المشكلة برئاسة الدكتور حاتم السيد وأعضاء الجمعية، وبحضور الشيخ خميس محمود، إمام مسجد الصحابة، والشيخ حسن سالم، ورجال وتجار السوق التجاري، حيث تم صرف مبلغ 5 آلاف جنيه على كل متضرر من الحريق.