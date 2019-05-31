شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن طلاب الصف الأول الثانوي سيؤدون، غداً السبت، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، المؤجل منذ يوم 23 مايو 2019، وذلك في ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني «2018/2019».

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تعقد لـ585.980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى علي فترتين الفترة الصباحية، وتبدأ الساعة التاسعة صباحاً، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة المسائية، والتي تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.